Canova e l’amicizia con Cicognara, due grandi tra arte e letteratura

Il ferrarese Leopoldo Cicognara e il grande amico Antonio Canova, straordinario maestro del neoclassicismo in scultura, celebrato a circa duecento anni dalla sua scomparsa.

Oggi, dalle 10 alle 13 (e, a seguire, dalle 14,30 fino alle 17, con successivi dibattito e conclusioni), si terrà nella biblioteca Ariostea (sala Agnelli) una giornata di studi su queste due grandi figure dell’arte e della letteratura, promossa dalla Fondazione Ferrara Arte in collaborazione con il Comune di Ferrara e sostenuta dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di Antonio Canova. Curata da Gianni Venturi e Paolo Mariuz, la giornata intende celebrare, grazie agli interventi di studiosi di fama internazionale, due protagonisti indiscussi del neoclassicismo europeo: lo scultore di Possagno e lo storico dell’arte ferrarese. Tra i due intercorse un sodalizio che trovò espressione emblematica, da un lato nel monumentale ritratto di Cicognara (conservato a Ferrara, a palazzo Schifanoia) modellato da Canova, dall’altro, nel terzo volume della “Storia della scultura” di Cicognara titolato “Dal suo risorgimento in Italia fino al secolo di Canova”: un tributo incondizionato all’amico tanto da farlo figurare, a ragion veduta, come colui che con le sue opere aveva segnato un’intera epoca. Quasi a suggello del loro legame, nel 1822 Cicognara commissionò a Rinaldo Rinaldi una copia in marmo dell’Autoritratto di Canova (oggi a Venezia, in collezione privata): egli lo collocò accanto al proprio busto, scolpitogli dall’amico, in modo che i due effigiati si guardassero “con dolce malinconia”. Oltre al busto a Schifanoia, alla biblioteca Ariostea è conservata, tra le altre cose, una lettera autografa di Canova, firmata e datata Vienna, il 14 settembre 1805 e numerosi manoscritti di Cicognara, oltre alla copia di un busto in gesso dello stesso autore. Interventi di Gianni Venturi, Paolo Mariuz, Maria Teresa Gulinelli, Barbara Steindl, Giandomenico Romanelli, Francesco Leone, Nico Stringa, Enrico Noè e Giovanni Giannelli.