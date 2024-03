Cantante 4.0, dirige il maestro Magiera. E si diventa talenti in un mondo di musica

Prenderà il via ad aprile il corso di Cantante 4.0, realizzato con il sostegno del Comune di Ferrara, del ministero della Cultura e della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, totalmente gratuito, diretto da Leone Magiera. Celebre insegnante di canto e direttore d’orchestra, maestro per oltre trent’anni di Luciano Pavarotti, Magiera ha scelto di tenere al Teatro Comunale Abbado, di cui è presidente onorario, il percorso innovativo di alta formazione.

L’iniziativa, organizzata da Com2, ente erogatore del corso, viene alizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, l’associazione Leone Magiera, Ravenna Festival, il Conservatorio Fescobaldi di Ferrara e Paganini Congressi. Il corso, che conterà un massimo di 15 partecipanti, si propone di formare professionisti dell’arte del canto capaci di integrare tradizione e innovazione nel mondo del canto e della musica. "Cantante 4.0 permetterà anche ai talenti che stanno fiorendo di diventare veri e propri professionisti nell’arte del canto grazie all’alta formazione del presidente del Teatro Comunale Abbado di Ferrara, Leone Magiera – sottolinea Marco Gulinelli, assessore alla Cultura del Comune di Ferrara –. La città di Ferrara è diventata la capitale della cultura e della musica lirica. E il Teatro Comunale, il punto di riferimento che abbraccia e accoglie i giovani talenti e li accompagna in un percorso di formazione e professionalizzazione fondamentale per la loro crescita artistica". "Il corso Cantante 4.0 si inserisce nell’ambito del lavoro di promozione dei giovani talenti e del loro avviamento professionale. Una politica culturale che il Teatro Comunale Abbado di Ferrara ha intrapreso con la nuova gestione – ha detto il direttore artistico del teatro, Marcello Corvino –. Un percorso che permetterà di coinvolgere i cantanti lirici all’interno del coro e delle produzioni future del Teatro Abbado". L’iniziativa vuole formare professionisti musicali con obiettivi chiari. Questi includono lo sviluppo dell’espressività posturale, il perfezionamento della tecnica vocale, l’ampliamento della musicalità e la comprensione delle dinamiche del palcoscenico. Si mira a affinare la dizione e la pronuncia, oltre a personalizzare ed ampliare l’estensione e il timbro vocale. La formazione comprende anche lo sviluppo della musicalità attraverso teoria e storia della musica, laboratori di ascolto e analisi, insieme a workshop con professionisti del settore. Infine, l’obiettivo di esprimere la voce in modo efficace sul palcoscenico è affrontato attraverso l’arte dell’interpretazione scenica, l’applicazione di tecniche microfoniche e la comprensione degli aspetti contrattuali e imprenditoriali nel mondo dello spettacolo.

Il corso, che conta oltre 600 ore di formazione, si svolgerà al Teatro Comunale Abbado da aprile ad ottobre, conta 410 ore in aula e altre 200 ore che si svolgeranno in forma di stage al Teatro Comunale Abbado o in altri enti cittadini che hanno sposato il progetto. Le lezioni, così come lo stage, quattro giorni a settimana (a volte 5), dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per candidarsi: https://form.jotform.com/233602829843360

Info visitare il sito: https://www.comdue.com/corso/corso-cantante-4-0-emilia-romagna-ferrara/