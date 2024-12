Canti e tombola al centro sociale

Emozioni e creatività di Natale. Aps Bimbi Felici organizza in collaborazione con il Csrc di Tamara e gli insegnanti della scuola primaria C. Govoni "Merry Christmas". L’appuntamento con la festa natalizia è per oggi alle 15 al Centro Sociale Ricreativo Culturale Tamarese: si partirà con la tombolata, per proseguire, dalle 16, con musiche e canti di Natale eseguiti dai bambini e un piccolo rinfresco.

Le iniziative per le festività proseguiranno poi giovedì alle 11, dinanzi al municipio di Copparo, con la ‘Corale di Natale’ che vedrà protagonisti i bambini delle scuole dell’Infanzia, mentre sabato dalle 9.30 scatterà l’ormai tradizionale ‘Family Christmas Run’, la camminata a scopo benefico curata da Pro Loco, Ail Ferrara e Istituto comprensivo di Copparo, mentre domenica dalle 15.30 Avip proporrà il presepe vivente "Una luce … brilla".

v. f.