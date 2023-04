Cantico di San Francesco Versione inedita di Unife

Tra le pieghe della storia s’incappa in San Francesco d’Assisi. Uscita dalla polvere dei secoli, quella che sembrava una nota a margine, un appunto comune scritto in latino e collocato alla rinfusa in un manoscritto del tredicesimo secolo, si è rivelata essere la più antica (e completa) versione mai ritrovata dell’Esortazione alla lode di Dio. L’opera che anticipa il Cantico di frate Sole. E, grazie all’Università di Ferrara, questa gemma del passato, è tornata a risplendere. Sì perché la scoperta è stata possibile grazie a Roberta Iannetti, dottoranda in Paleografia a Unife, e del suo supervisore, Sandro Bertelli docente del dipartimento di Studi umanistici. La nuova trascrizione è stata rinvenuta nella prima carta del codice Pluteo 22 dex. 3, oggi conservato nella biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, ma proveniente dall’antica biblioteca del convento francescano di Santa Croce a Firenze. La versione ‘laurenziana’ identificata da Unife, così definita in riferimento alla sede in cui si trova il manoscritto, si compone di diciassette versetti, per la maggior parte citazioni dalla Bibbia. L’Exhortatio – finora conosciuta soltanto grazie a due fonti tarde – sarebbe stato composto per accompagnare una rappresentazione pittorica delle creature, e vergato personalmente dal santo. "I versetti in più della versione laurenziana – spiegano Iannetti e Bertelli – sono ben cinque: due, in chiusura, sono benedizioni; un altro, Qui fecit nos laudate Dominum, si inserisce nel lungo elenco di esortazioni alla lode modellate su passi biblici".