Cantiere abbandonato in strada "Quei tubi e cartelli sono pericolosi"

Lavori, tutto sommato non di grande impegno, iniziati, sembra addirittura a luglio, ma quando siamo alla metà gennaio non ancora conclusi. Un intervento, sembrerebbe da parte di una società che gestisce la telefonia, di cui oltre a grossi tubi blu "corrugati", che si immettono parzialmente sulla strada, dissestata dal loro passaggio, che seppur segnalati da cartelli stradali, in caso di nebbia, possono causare qualche problema a chi vi transita. Ci sono poi altri rotoli di tubi, e materiale in lastre lungo il ciglio della strada.

E’ quanto succede a Pontemaodino, una frazione di Codigoro, tra la via Marchesi e la provinciale che costeggia il canale Galvano, poco distante sia dalla zona artigianale che dall’ex circolo ricreativo. La segnalazione è fatta da Roberta Mantovani, una cittadina che ci tiene evidentemente al decoro della propria comunità e quindi si domanda "si tratta di una situazione che si protrae da mesi e mesi - dichiara - a volte si vedono anche delle persone che fanno qualcosa, ma poi se ne vanno lasciando tutto così come lo si può vedere adesso. Forse sarà una situazione anche normale, ma a me e molti altri miei concittadini non lo sembra. Oltretutto è dove si i genitori portano i loro bimbi a prendere il pulmino che li porta a scuola". Della situazione, immediatamente, se n’è fatta carico il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi per verificare cosa stia succedendo e soprattutto quale sia la ditta che ha lasciato questa situazione "non proprio piacevole". Il primo cittadino spiega che se si tratta della Telecom, questa ha un accordo su base annuale per effettuare lavori ed interventi, senza dover ogni volta avvisare l’amministrazione comunale su dove interviene e quale lavoro debba effettuare, oltretutto indicando delle tempistiche di massima.

"Ho subito attivato - dice il sindaco - gli uffici preposti, ma purtroppo oggi i tecnici sono ad un corso di formazione obbligatoria, e quindi una riposta certa la potrò fornire solo nei prossimi giorni. Mi sono recata personalmente sul posti e ringrazio la cittadina che ha sollevato il problema del quale non ero conoscenza. Voglio cercare di far completare l’intervento e contribuire così al decoro, non sono certamente piacevoli da vedere quei "corrugati" la strada e quelle lastre trattenute da cellophane - conclude il sindaco - anche per porre fine ai potenziali pericoli".

cla.casta.