Cantiere al Giardino del Gigante. Studenti al lavoro per il restauro

Ritorna il cantiere nel cuore verde della città: arte, formazione e cura del patrimonio si incontrano al Giardino del Gigante. "È ripartito per il terzo anno consecutivo il cantiere di restauro del Giardino del Gigante a cura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna – scrive fiera sui suoi social l’assessore alla cultura Silvia Bidoli (nella foto) – Se in questi giorni vi capiterà di passare al Giardino, potrete vedere all’opera le studentesse coordinate dalla professoressa Concina, che si dedicheranno al restauro della vasca dei pesci e la pulitura della lucertola. Sempre presente l’artista Marco Pellizzola, che continua a vigilare sulle sue "creature" di mosaico". Collaborazione arrivata anche da altre realtà. "Un ringraziamento all’Isit Bassi Burgatti per aver concesso anche quest’anno di stoccare il materiale del cantiere al sicuro nella Scuola – prosegue – e un grandissimo ringraziamento alla Fondazione Zanandrea per aver messo a disposizione un appartamento per l’ospitalità della docente e delle studentesse. Quando si lavora insieme per il bene e il bello della città, è tutto più semplice". Risultato della convenzione che l’amministrazione ha rinnovato con l’Accademia pensando a lavori non solo manuali ma anche a uno spettro più ampio. "Proseguiamo con gioia la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, partita ormai 4 anni fa e rinnovata per altri qiattro – spiega ancora Bidoli –, in questi anni abbiamo potuto usufruire di numerose progettualità, in particolare ricordo il corposo e necessario cantiere di pulitura e restauro della statua di Stefano Galletti in piazza raffigurante Guercino, nonché di una serie di interventi mirati al recupero delle sculture del Giardino del Gigante, gravemente ammalorate anche da atti vandalici. Restauro prima di tutto ma prevediamo anche di aprirci a stage e tirocinii di altri indirizzi come Didattica dell’arte o Nuove tecnologie". Un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, scuola e comunità.