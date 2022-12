Cantiere al ponte di San Zagno, varato ieri l’impalcato metallico Conclusione dell’opera in marzo

È stata varata l’impalcato metallico del ponte di San Zagno, lungo la Sp 1 in località San Giovanni di Ostellato. Ora l’impresa costruttrice continuerà il lavoro per la realizzazione della soletta in calcestruzzo. In concreto, saranno prima posate le lastre prefabbricate e le armature metalliche e successivamente si procederà con il getto del calcestruzzo. Operazione, quest’ultima, che per la buona riuscita richiede temperature stabilmente al di sopra dei cinque gradi per consentirne la maturazione. Tenuto conto, poi, dei tempi tecnici di presa – circa un mese – è presumibile che questa lavorazione potrà essere conclusa, salvo imprevisti, a metà febbraio.

L’intervento di sostituzione del ponte si è reso necessario perché il vecchio impalcato lungo 18 metri, costituito da 3 campate di 18 travi ciascuna, a seguito di un’ispezione condotta dall’unità tecnica della Provincia nel febbraio del 2021 aveva manifestato gravi lesioni, con conseguenti rischi per la sicurezza. A quel punto, nel maggio 2021, la Provincia stipula una convenzione con la Regione Emilia-Romagna per uno studio di fattibilità tecnica ed economica e per la progettazione definitiva-esecutiva, comprensiva delle indagini preliminari. Totale della spesa 100 mila euro, ripartiti per 90 mila a viale Aldo Moro e 10 mila alla Provincia. Il cantiere ha marciato a pieno ritmo fino alla realizzazione delle spalle in calcestruzzo. A quel punto la difficoltà delle acciaierie di reperire i materiali ha causato un ritardo nella produzione del nuovo impalcato, con conseguente revisione del cronoprogramma dell’opera. Ora, con il varo avvenuto si è ultimata anche questa fase strutturale e può riprendere il percorso fino al termine lavori, programmato per fine marzo 2023.