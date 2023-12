Cantiere all’ospedale, cambia la viabilità

Modifiche alla viabilità per lavori nell’ospedale di Argenta. L’accesso al Pronto soccorso sarà trasferito all’ingresso principale, i lavori riguardano il cantiere di Medicina di Gruppo. Dalle 8 di lunedì 11 dicembre inizierà la fase dei lavori che interessa la rampa di accesso alla camera calda. Durante questa fase l’accesso al Pronto soccorso avverrà dall’ingresso principale della struttura, pertanto la viabilità subirà una modifica. Le ambulanze e i mezzi di emergenza potranno accedere dall’accesso principale su via Nazionale Ponente; in prossimità della rampa di ingresso sono collocati tre posti riservati alle ambulanze e tre posti riservati agli utenti disabili. I pedoni possono posteggiare i propri mezzi su via Bertoldi e accedere al Pronto soccorso tramite percorso pedonale dedicato fino alla rampa di accesso alla struttura. I nuovi percorsi ed accessi saranno opportunamente indicati da segnaletica provvisoria a fondo giallo, sia su via Nazionale che su via Bertoldi e in prossimità dei varchi di ingresso. L’attività sanitaria non subirà variazioni. L’intervento è inserito nel progetto di riqualificazione finanziato per 1,1 milioni di euro con fondi del Pnrr, che prevede la realizzazione di una nuova camera calda e della rampa dedicata all’accesso delle ambulanze, oltre a interventi sui percorsi interni e sugli spazi dedicati all’attesa.