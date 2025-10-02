"Cantiere dell’ospedale, fondi bloccati al 2029"

Sette milioni e mezzo di euro promessi per riqualificare l’ospedale Santissima Annunziata di Cento, ma a oggi nessun cantiere all’orizzonte. A riaccendere l’attenzione sul destino di questi fondi è stato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Pettazzoni, che in consiglio ha chiesto chiarimenti sullo stato del progetto, denunciando ritardi e possibili dirottamenti delle risorse. "Per l’Ospedale Santissima Annunziata di Cento, investimenti da 7,5 milioni bloccati fino al 2029" dice il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Pettazzoni. "Durante l’ultimo consiglio comunale ho presentato un’interrogazione sulla sorte dei 7,5 milioni di euro promessi nel 2023 per la riqualificazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Cento – dice a chiare lettere – Secondo gli annunci degli allora assessori regionali Donini e Calvano, le risorse sarebbero dovute servire per il rifacimento della facciata principale di via Vicini con cappotto e nuovi serramenti, la ristrutturazione del padiglione F, il completamento degli interventi di adeguamento antincendio. Ad oggi, però, nessun cantiere è partito".

E pone un interrogativo. "Ho sollevato il dubbio che i fondi possano essere stati dirottati su altre strutture del distretto ferrarese, nel frattempo – prosegue Pettazzoni – Nella risposta l’assessore comunale Pedaci ha confermato che i tempi saranno molto lunghi: sono infatti serviti circa 2 anni per l’iter amministrativo, altri 2 per le varie procedure burocratiche, infine 22 mesi per i lavori veri e propri. Il cronoprogramma porta così la conclusione dell’opera non prima del 2029". E non manda a dire le critiche. "Altro che liste d’attesa – ha commentato il consigliere di Fd’I – se tutto andrà secondo i piani vedremo il fine lavori in sei anni. Tempi inaccettabili, che faranno inevitabilmente lievitare i costi".

E solleva anche un altro aspetto. "Sottolineo la disparità di trattamento – tuona – quando si tratta di chiudere servizi come il punto nascite o limitare l’accesso al parcheggio, l’Asl procede con estrema rapidità e decisione; mentre per gli investimenti promessi i tempi si allungano a dismisura". Il consigliere Pettazzoni ha infine "denunciato l’atteggiamento costantemente passivo dell’amministrazione comunale, spettatrice davanti alle decisioni regionali", e ha chiesto la convocazione urgente della commissione speciale sull’ospedale, alla presenza dei vertici dell’Asl ferrarese, per chiarire lo stato del progetto da 7,5 milioni e il futuro del nosocomio centese. Con la prospettiva di vedere cantieri conclusi non prima del 2029, si riaccende il dibattito sulla sanità locale e sul futuro dell’ospedale di Cento.

Laura Guerra