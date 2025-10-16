Cantiere in Piazza del Popolo. Prosegue la riqualificazione

Il cantiere per la riqualificazione di Piazza del Popolo, a partire da venerdì, si sposterà nella parte di Ponente. Per consentire l’intervento, previsto nell’ambito del progetto “Rigenera Copparo 01” finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’area saranno introdotte le necessarie modifiche alla viabilità. Nello specifico, a partire dalle 11 di venerdì 17 ottobre sino al termine dei lavori, saranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione su tutta la parte di Ponente di Piazza del Popolo. Contestualmente, sarà collocata idonea segnaletica e verrà completamente delimitata l’area di cantiere con opportune barriere adeguatamente segnalate.

Nel pomeriggio di martedì scorso, invece, è stata riaperta al transito e alla sosta la parte di Levante della stessa Piazza, dopo la posa della segnaletica orizzontale e l’installazione della segnaletica verticale. Come disposto dall’ordinanza, sono state istituiti l’area di parcheggio a pettine su tutta la parte levante di Piazza del Popolo; il senso unico di circolazione all’interno della piazza con senso antiorario, con unico accesso alla Piazza dall’angolo Est della parte di levante, in adiacenza dell’intersezione con via Garibaldi ed unica uscita fronte civico 4/A di Piazza del Popolo; due stalli di sosta riservati ai portatori di disabilità, muniti di apposito contrassegno rilasciato a norma Codice della Strada; uno stallo adibito al “carico/scarico merci”, destinate alle attività commerciali di Piazza del Popolo, con tempo massimo di sosta 30 minuti.