Cantiere in piscina, Barboni attacca: "Lastre cadute, lavori poco attenti"

Lunedì prossimo riaprirà la piscina di Codigoro dopo la chiusura avvenuta il primo dicembre scorso per i lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico, culminati con la sostituzione degli infissi e con l’installazione del cosiddetto cappotto termico. Sulla modalità di come è stato effettuato il cappotto termico, interviene il consigliere di opposizione Marco Barboni. "Segnalo le mie perplessità sull’esecuzione di alcuni interventi – spiega – e mi riferisco al cappotto esterno, quando lo stavano eseguendo ho segnalato i miei dubbi al Comune, ma sono rimasti inascoltati. Pannelli coibentanti messi dall’alto verso il basso ed oggi, nella parte rotondeggiante della piscina vicino all’ingresso, nonostante sia stato fatto l’intonaco ci sono queste gobbe. Mi hanno anche segnalato come manchino o siano cadute due lastre nella parete fra la piscina interna e quella esterna. Come in altri interventi, manca quell’attenzione di chi dovrebbe averla come se stesse eseguendo dei lavori a casa propria".

Immediata la replica dell’assessore allo sport Samuele Bonazza, che precisa come i lavori vengano sottoposti a due controlli. "Il Responsabile Unico del Progetto (Rup) è Lorenzo Povelato, che ha redatto un verbale di come tutti i lavori siano stati eseguiti correttamente. Non meno importante il controllo dell’ufficio tecnico comunale del dirigente, l’architetto Antonio Molossi. Sulla segnalazione del consigliere di opposizione abbiamo già parlato con la ditta: nei 10 giorni rimanenti del cantiere, il coefficientamento energetico dove sono state rilevate delle gobbe verrà risistemato e rimosse le gibbosità. Le due lastre non sono cadute, ma rimosse per una questione di cerniere di chiusura, e già oggi torneranno al loro posto, perché lunedì la piscina aprirà", conclude Bonazza.

