Cantiere Pnrr al Vandini: lavori il 6 e 7 giugno

Nell’ospedale di Argenta sono al nastro di partenza i lavori di fondazione del nuovo padiglione del cantiere Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 giugno, l’impresa esecutrice Gemmo ha programmato l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del getto della platea di fondazione del nuovo padiglione ospedaliero. Al fine di accelerare i tempi di completamento e ridurre al minimo i disagi per utenti, operatori del presidio e fornitori, è previsto il transito dei mezzi di cantiere sia in entrata che in uscita da via Cristo e via Benati. Si precisa che via Benati sarà riservata esclusivamente ai mezzi a servizio del cantiere e sarà interdetto ad altri fornitori. Considerato l’elevato numero di mezzi coinvolti in questa fase, per garantire la sicurezza e prevenire eventuali disagi, l’Ausl invita cortesemente a lasciare libera l’area adiacente all’ingresso di via Cristo e a rispettare le aree di sosta consentite, in modo da non ostacolare il passaggio dei mezzi.

La durata prevista per questa fase dei lavori, secondo il cronoprogramma dell’intervento, è di due giorni lavorativi, salvo eventuali imprevisti, che saranno tempestivamente comunicati al fine di ridurre al minimo i disagi. La sosta rimane consentita all’interno degli stalli, per cui si sta provvedendo a realizzare la segnaletica orizzontale per meglio razionalizzare gli spazi destinati ai parcheggi. Le modifiche previste interesseranno tutti i fruitori della struttura: utenti e dipendenti. Dopo l’intervento per i fornitori non ci sarà alcuna modifica, il passaggio sarà libero fino alla rampa che porta al tunnel, come da attuale viabilità.

I mezzi delle onoranze funebri potranno entrare tramite l’accesso carrabile in prossimità della camera mortuaria da via Benati. Nel mese di gennaio era stata completata la nuova fase dell’intervento Pnrr, con la demolizione del corpo 13 e la realizzazione della nuova strada di accesso per i fornitori da via Benati. Le lavorazioni si sono svolte all’interno dell’area già recintata. L’impresa aggiudicatrice - Gemmo di Vicenza - ha eseguito nelle settimane passate alcune opere propedeutiche per la preparazione di questa fase del cantiere, mentre le demolizioni erano state eseguite dall’impresa subappaltatrice Consar di Ravenna. Per la mitigazione del rumore ambientale, erano stati installati lungo il perimetro del cantiere pannelli fonoassorbenti e erano state messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie prima dell’inizio di questo step dei lavori.

Franco Vanini