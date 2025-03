Cantiere scolo Niccolino, via alla seconda tranche

Continuano in tutto il territorio le operazioni di messa in sicurezza delle sponde dei canali a seguito delle frane. È stata ultimata la prima trance di lavori a Pontelagoscuro di ripresa spondale sullo scolo Niccolino, realizzati dal Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara. A seguito del completamento dei lavori nella giornata di oggi riaprirà al traffico via Vallelunga, tra via Santa Lucia e il civico 85 di via Vallelunga, verso Pontelagoscuro, un tratto stradale di 800 metri interessato, appunto, dall’intervento.

Sempre nella stessa giornata partiranno i lavori relativi al secondo stralcio dell’intervento che renderà necessaria la chiusura di un altro tratto di strada: circa 200 metri di via Vallelunga tra via Santa Lucia e via Giovanni Ranuzzi verso l’abitato di Casaglia. Saranno ammessi al transito, nei tratti non interessati dai lavori, i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli che devono effettuare altre operazioni o interventi, per il tempo strettamente necessario, quelli al servizio di persone invalide e quelli adibiti a pronto soccorso o emergenza. Il divieto di transito, con le medesime eccezioni, riguarderà anche via Giovanni Ranuzzi nel tratto compreso tra via Vallelunga e Via Eridano.

Le modifiche alla viabilità sono state disposte con un’ordinanza del Comune. L’intervento di ripristino spondale sullo scolo Niccolino è finanziato con la somma di 350mila euro dall’ordinanza del commissario delegato alla ricostruzione e fa parte del Piano alluvione 2023 del Consorzio di Bonifica. I lavori sul canale dureranno circa un mese e, successivamente, si procederà, in accordo con il Comune, all’asfaltatura dei tratti stradali ammalorati con la chiusura dei lavori prevista, salvo necessità diverse, entro fine aprile.