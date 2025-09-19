Cantiere - scuola a Villa Mensa. Gli studenti imparano lavorando

È in corso in questi giorni a Villa Mensa, una nuova sessione del cantiere-scuola dedicato ad allieve e allievi del Master di II livello in Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale e della Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio. Una bellissima opportunità formativa e di lavoro sul campo per studentesse e studenti, resa possibile grazie al contratto sottoscritto tra il Comune di Copparo e il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, che sancisce il prosieguo di una collaborazione tra i due enti avviata già nel 2021 con le ricerche su Villa Mensa confluite in due tesi di laurea.

Per il cantiere scuola, guidato dalla professoressa Rita Fabbri in qualità di responsabile scientifica e dall’architetto Marco Zuppiroli nella veste di coordinatore, è il quarto anno di attività al complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore. Vi sono impegnati sedici tra allieve e allievi che, sino a venerdì 19 settembre, saranno impegnati in una serie di attività che interessano la parte esterna dell’edificio, partite con la redazione di un progetto di fattibilità con l’individuazione dei principali tipi di intervento (preconsolidamenti, puliture, consolidamenti, reintegrazioni e protezioni) e relative metodiche da seguire nelle lavorazioni. E, sotto l’occhio attento di docenti restauratori e l’assistenza di un’impresa di restauro, sono gli stessi studenti a eseguire le operazioni di restauro direttamente in cantiere.