"Cantieri al palo, 12 milioni a rischio". L’appello dell’ex sindaco Fabbri

COMACCHIO

"La riqualificazione del centro storico di Comacchio non è una priorità di questa Amministrazione. Dopo tre anni ancora cantieri al palo e quasi 12 milioni di euro a rischio di essere restituiti". A sostenerlo è il consigliere comunale del Partito democratico ed ex sindaco della città lagunare Marco Fabbri che, in una nota, traccia il punto della situazione e chiede l’avvio di un confronto allargato.

"Cancellate le risorse stanziate nel 2020 da parte dalla precedente amministrazione per il recupero di Palazzo Patrignani – elenca Fabbri -. Quasi 1,2 milioni di euro stimati al tempo per ridare luce al palazzo abitato dal patriota comacchiese Antonio Buonafede, nipote di Appiano, principale artefice per la comunità dell’acquisto delle valli da Napoleone Bonaparte. Le condizioni del palazzo sono peggiorate sensibilmente in questi tre anni, ci sono infiltrazioni dal tetto e crollano calcinacci sempre più in maniera copiosa. Stessa sorte per Sant’Agostino dove ad ogni folata di vento si tira un sospiro per la facciata, principale testimonianza del complesso. Dopo aver cancellato la previsione di realizzare un teatro progettata dalla precedente amministrazione, il Comune ha paralizzato ogni attività, nessuna idea, e pare ormai segnata l’ipotesi di restituzione del contributo ministeriale di 2,5 milioni su un totale di 6 milioni di euro, visti i gravi ritardi maturati".

Il consigliere comunale del Partito democratico esprime timori anche per l’intervento da 5 milioni di euro, finanziati attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per il completamento del complesso culturale di Palazzo Bellini, "che, visti i tempi stretti di rendicontazioni del Next Generation Eu – prosegue Fabbri, rischiano anche qui di far saltare o finanziamenti". Da queste considerazioni, avanza una proposta:

"Chiedo che su questo tema si apra un confronto allargato a tutte le forze politiche comacchiesi – conclude l’ex sindaco Fabbri -, perché la comunità non può permettersi di perdere queste risorse. Se l’amministrazione comunale è in difficoltà, credo che tutti debbano dare una mano. E noi siamo a disposizione appunto per dare una mano". Appello mirato quello di Fabbri a non perdere risorse importanti.

