"Cantieri aperti a Lido degli Estensi Sbagliato all’inizio dell’estate"

LIDO DEGLI ESTENSI

"Un’estate di cantieri? Questo è ciò che ci aspetta?". Queste le domande che pone il segretario comunale del Partito democratico, Michele Farinelli, riguardo gli interventi che stanno interessando e interesseranno Lido degli Estensi: "È importante ribadire che non siamo contrari a lavori di miglioramento del territorio, ma stiamo assistendo a una visione miope in ottica turistica – afferma -. Partendo dalla notizia della chiusura del ponte in via Boldini, tra Lido di Spina e Lido degli Estensi dal 26 aprile (oggi, ndr.) ci si chiede soprattutto se era il caso di cominciare con i lavori in apertura di stagione turistica. Quello è e rimane un punto di snodo importante in uscita in direzione Romea. Il rischio alto di congestionare di più il traffico è reale e si potrebbero avere ripercussioni anche economiche sulle attività adiacenti". Secondo il Pd comacchiese, "sarebbe opportuno a questo punto partire in ottobre 2023 per avere una fruibilità già dalla stagione 2024. Abbiamo e stiamo vedendo troppi ritardi anche su altri cantieri tipo quelli sul viale di Lido Estensi che hanno creato notevoli problemi di passaggio sia per i residenti che per le attività commerciali". E proprio sulle difficoltà delle imprese si concentra la disamina di Farinelli: "La fine dei lavori in quel caso è prevista per metà giugno con lavori a singhiozzo. Si è pensato a sgravi delle imposte locali come indennizzo dei disagi? – si domanda ancora dal Partito Democratico - Al momento non abbiamo ancora sentito nulla a riguardo". Il segretario dem, in conclusione, rimarca come rimangano "tante perplessità e cominciare una stagione 2023 nei Lidi sud in questo modo non è di buon auspicio".

v.f.