"Cantieri aperti e lavori fermi al palo. Ostellato, serve un cambio di passo"

Decoro urbano a Ostellato: le risposte dell’amministrazione non convincono Insieme per Ostellato. "Cantieri ancora aperti, lavori avviati ma fermi da mesi, senza una chiara spiegazione sulle cause dei ritardi. Non possono essere rinviati all’infinito: è necessario un cambio di passo per restituire dignità e vivibilità al paese", è la protesta dei consiglieri Rossano Forlani (nella foto), Antonia Trevisani e Stefano Melchiori. E aggiungono: "Questa amministrazione non ha presentato nessun piano strategico, si è limitata a un elenco di interventi ordinari, quanto banali, che non risolvono i problemi segnalati da tempo nel territorio".

Ed entrano nel concreto: "Sulla viabilità si interviene ormai solo con rattoppi frettolosi solo dopo che i cittadini spazientiti alzano la voce, oppure con solo promesse che ormai non ci bastano più, vorremmo vedere una programmazione concreta. Molte strade comunali versano in uno stato di degrado mai visto prima, soprattutto nelle frazioni, dove già mancano i servizi e tra non molto mancheranno anche le strade, se continueranno con questa indifferenza".

Invitano a maggiore partecipazione dei consiglieri comunali: "Ci sentiamo di porgere un appello ai consiglieri di maggioranza che siedono in consiglio comunale e che quindi siedono al fianco del sindaco Elena Rossi, come rappresentanti eletti delle frazioni: se ci siete battete un colpo, fatevi sentire, portate le istanze delle frazioni al cospetto del sindaco, in segno di rispetto quantomeno per chi vi ha votato".

Sul versante dell’illuminazione pubblica, "i ritardi determinano anche una percezione di scarsa sicurezza. Inutile fare appelli contro le truffe e furti, se poi alla sera non si accendono le luci. Le segnalazioni sembrano essere diventate lettera morta. Anche in questo caso, agli annunci e ai selfie non sono seguiti fatti concreti, e molte aree restano al buio da mesi".

Altra criticità secondo il gruppo di opposizione sono i marciapiedi. "Continuano a rimanere invasi dall’erba spontanea e le aiuole trascurate compromettono il decoro cittadino: che figura ci facciamo come comunità rispetto ai tanto osannati turisti? Un altro fronte caldo è quello dei continui allagamenti, ma anche qui l’amministrazione rimanda a verifiche tecniche, quindi si continua a procrastinare anziché risolvere i problemi noti da anni".

Da ultimo i pontili delle Vallette: "Allo stato attuale sono pericolosissimi per i bambini, quella zona non è oggetto di cantiere ma fruibilissima".

Franco Vanini