Cantieri, il bilancio della Provincia. Oltre 33 milioni per lavori nelle scuole

Fondi Pnrr, finanziamenti ministeriali ed europei per cantieri e lavori in tutto il territorio estense. Sono i punti cardine del bilancio e pianificazione dei lavori pubblici della Provincia, suddivisi nei tre ambiti, strade, ponti e scuole. A illustrare progetti e interventi sono stati Gianni Michele Padovani, presidente della Provincia, Francesco Colaiacovo, consigliere provinciale con delega ai lavori pubblici, Luca Capozzi, ingegnere capo della Provincia, gli ingegneri Dario Vinciguerra, Leonardo Bottoni, Angela Ugatti e Lorenzo Pavarin.

"Abbiamo voluto rendere noto quanto fatto come Provincia, per le strutture di nostra competenza – ha introdotto Padovani –. Molti gli interventi fatti grazie a un ottimo lavoro degli uffici e tecnici. Si è lavorato affinché si potesse accedere ai vari finanziamenti e soprattutto quelli del Pnrr".

Gli interventi di edilizia scolastica del triennio 2023-2026, vedono 33.486.979 euro di finanziamenti ottenuti, per 19 interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico e impiantistico, dieci cantieri in esecuzione e nove cantieri in arrivo. In tema di edilizia scolastica sono quattro gli interventi in corso, sei gli interventi in esecuzione e nove quelli in fase di avvio dei lavori, dove spiccano le demolizioni e ricostruzioni delle palestre degli istituti ‘Navarra’ e ‘Bachelet’. Per quanto riguarda i ponti i numeri parlano di 34.262.514 euro di finanziamenti ottenuti, 27 interventi programmati, cinque cantieri in esecuzione e tre cantieri in arrivo. Nel dettaglio, inoltre, per questo ambito dei lavori pubblici provinciali sono cinque gli interventi in corso di esecuzione, tre in fase di avvio lavori, mentre sono otto quelli in fase di progettazione. Un focus anche sugli interventi già finanziati e programmati per l’arco temporale compreso tra il 2024-2029 che sono complessivamente undici.

Un’attenzione particolare agli interventi della manutenzione stradale per il 2023: sono state investite risorse per 10.692.762 euro, diciannove gli interventi eseguiti per manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale, installazione e riparazione delle barriere di sicurezza, potatura e abbattimento delle alberature e ripasso della segnaletica orizzontale. I finanziamenti ottenuti per il 2023 sono stati di 9.222.762 euro, dodici gli interventi eseguiti per la manutenzione straordinaria del manto stradale e installazione delle barriere di sicurezza.