Cantieri in Arginone Incontro coi residenti

I lavori in corso in via Arginone saranno al centro di un incontro con i residenti - promosso dall’Amministrazione - e in calendario martedì prossimo alle 18,30 alla sala parrocchiale della Chiesa nuova di San Giacomo Apostolo (via Arginone, 165). Saranno presenti il sindaco Alan Fabbri, il vice Nicola Lodi, l’assessore Andrea Maggi, il dirigente del Comune Antonio Parenti e rappresentanti di Hera. All’ordine del giorno del confronto con i cittadini lo stato attuale dell’intervento di risistemazione della strada, di messa in sicurezza della circolazione e di realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale. "Alla luce delle segnalazioni pervenute rispetto ad alcuni disagi legati al cantiere – spiega l’assessore Maggi – abbiamo sollecitato risposte da parte di Hera. All’incontro di martedì potremo così aggiornare i cittadini".