"Cantieri lumaca, mezzo paese è paralizzato"

A Terre del Reno botta e risposta tra l’opposizione di Futuro Comune e il sindaco a proposito dello stato dei lavori pubblici. "C’è poca puntualità nei cantieri – dice Francesco Margutti (nella foto) – al sindaco si chiede di smettere di fare proclami solo per tenere calme le legittime richieste dei cittadini. Non si possono dare date certe di "termine lavori" o di "opere pronte" quando i procedimenti amministrativi, i bandi, le gare d’appalto non sono nemmeno lontanamente avviati". E snocciola. "Per la lottizzazione Giovannina è tutto bloccato in attesa di procedura fallimentare e non c’è un appalto per le opere di urbanizzazione – prosegue - alla palestra delle elementari di Dosso inagibile da agosto ’22 ha data fine lavori dopo 439 giorni e il materiale edile occupa anche parte del giardino; al nido ‘Il tiglio’ lavori in corso con fine a novembre dopo altri 114 giorni di proroga; il polo sanitario il cantiere è iniziato nel 2017 e ci sarà una probabile proroga; la ciclabile del Reno è in ballo dal 2017 ed è in attesa della graduatoria del bando regionale; il polo scolastico prevede il fine lavori a giugno ’24; per il ponte sul Reno non è stata avviata alcuna procedura per conferire l’incarico di monitoraggio; i lavori post sisma del cimitero hanno un termine lavori non definibile; il parco Quadrifoglio ha 652 giorni di ritardo". E la risposta del sindaco.

"Margutti, approfittando dei problemi legati alla grandinata, si lancia in facili accuse, non menzionando nessuna delle motivazioni legate ad alcuni problemi avuti su alcune opere pubbliche – dice Roberto Lodi – In più occasioni in consiglio comunale gli è stato spiegato ogni aggiornamento sui cantieri di cui accusa ritardi. Se per Futuro comune la pandemia, la crisi economica con vertiginosi aumenti dei prezzi delle materie prime e la terribile grandinata, solo per citare alcune delle motivazioni già argomentate, sono solo scuse, allora non hanno la minima idea di cosa significa amministrare". E incalza. "Margutti – prosegue - dovrebbe aver capito che quando il Sindaco relaziona sullo stato dei cantieri e sulle tempistiche previste, lo fa sempre seguendo le indicazioni e la programmazione prevista dalla struttura tecnica e le proroghe di fine lavori concesse, sono sempre frutto di comprovate e certificate motivazioni fornite dalle ditte esecutrici dei lavori ed autorizzate sempre dalla stessa struttura tecnica".

Laura Guerra