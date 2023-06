"Cantieri Pnrr, fate lavorare le nostre aziende"

Infrastrutture e coinvolgimento delle imprese locali. Questi sono i punti principali trattati nell’incontro di lunedì tra il direttivo di Cna Copparo e il sindaco Fabrizio Pagnoni. A rappresentare l’associazione di categoria, il presidente di Cna Copparo Thomas Pivanti, la responsabile Debora Occhiali, oltre agli imprenditori Laura Vallieri (moda) e Claudio Marzola (trasporti eccezionali).

"Crediamo che Copparo e il suo territorio, per puntare davvero alla crescita economica e a una migliore dotazione di infrastrutture, debbano guardare oltre i propri confini e partecipare attivamente ai tavoli provinciali e regionali in cui si decidono le strategie di sviluppo dei prossimi anni – commenta Pivanti -. Naturalmente, Cna è pronta in questo ad affiancare l’amministrazione di Copparo portando avanti le istanze delle nostre aziende, facendo la propria parte". L’incontro, che fa parte di una serie di appuntamenti di confronto chiesti da Cna Copparo ai sindaci dell’area, è stato molto proficuo a detta di tutti i partecipanti: "La carenza di infrastrutture – spiega il presidente di Cna Copparo – è senza dubbio uno dei temi che richiede il maggiore impegno. Inoltre, abbiamo l’esigenza di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali. Da questo punto di vista, una gestione degli appalti pubblici attenta alle risorse imprenditoriali presenti sul territorio è sicuramente una carta da giocare". Un appuntamento proficuo, secondo il primo cittadino copparese: "È stata infatti un’occasione per un confronto e per analizzare insieme quali sono le problematiche del tessuto economico del nostro territorio e quali le strategie comuni da perseguire negli specifici tavoli, anche sovracomunali, così da cercare di definire al meglio le situazioni e coordinare interventi che possano dare dei risultati concreti, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale".

Importante anche il tema della partecipazione delle imprese locali agli appalti pubblici, su cui vi è piena convergenza: "Abbiamo introdotto da qualche anno uno strumento di grande utilità in tal senso quale l’Albo fornitori digitale del Comune e di Patrimonio – ha aggiunto Pagnoni -. Indubbiamente la sinergia con le associazioni di categoria può risultare determinante per farlo conoscere. Si pensi che per i cantieri del Pnrr proprio nell’Albo saranno 25 le ditte complessivamente invitate per la selezione".

Valerio Franzoni