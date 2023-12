Canto di Natale al Nuovo

Prosegue la proposta per famiglie del teatro Nuovo con un classico natalizio: ‘A Christmas carol musical’, interpretato dalla Compagnia Bit. Lo spettacolo è ispirato al racconto di Charles Dickens e andrà in scena oggi in doppia replica alle 17 e alle 21 (autore e regia Melina Pellicano. Musiche Stefano Lori, Marco Caselle. Liriche Marco Caselle). Questo musical racconta la storia del vecchio Ebenezer Scrooge che, dopo la morte del suo socio d’affari Jacob Marley, continua a condurre il suo banco d’affari con cinica avarizia rifuggendo da ogni rapporto umano e affamando il suo sfortunato impiegato Bob Cratchit. Scrooge odia il Natale e nemmeno l’invito a cena di suo nipote riesce a fargli cambiare idea. La notte della vigilia riceve la visita del fantasma del suo defunto socio Jacob Marley che gli annuncia la visita di tre spiriti. Lo spirito dei Natali passati gli mostra gli errori della sua vita passata, lo spirito del Natale presente gli fa vedere la felicità che il Natale genera nella gente, mentre lo spirito dei Natali futuri gli mostra il suo orrendo destino qualora non modificasse la vita che ora conduce.

Dopo la visita degli spiriti Scrooge si risveglia la mattina di Natale profondamente cambiato nell’anima. D’ora in poi non mancherà mai di festeggiare il Natale e non perderà nessuna occasione per fare del bene. Un classico di Natale imperdibile nella sua rivisitazione in scena oggi al teatro Nuovo.