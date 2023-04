"Canto la forza della fragilità Il mio viaggio lungo dieci anni"

Giovane talento della musica italiana, Francesca Michielin sarà al teatro Nuovo stasera alle 21 con ‘Bonsoir! Michielin10 a teatro’. A Ferrara arriva con la sua tournée teatrale partita il 25 febbraio per festeggiare i dieci anni di carriera, anche nella veste di conduttrice.

Michielin, cosa le ha fatto scegliere Ferrara per la data del tour?

"Non sono mai stata a Ferrara, ma so che viene chiamata anche ‘città delle biciclette’, perché molto attenta all’ambiente e questo è uno dei temi a cui sono legata e che affronto nel mio disco, quindi perché non condividere anche con questa meravigliosa città i brani di ‘Cani Sciolti’?"

Che spettacolo sarà e quale il suo messaggio al pubblico?

"Il palco sarà illuminato dai toni del verde, mentre sullo sfondo verranno proiettati diversi visual oltre al video-backstage girato durante le giornate di registrazione a Bassano. La mia band sarà formata da 5 ‘super polistrumentisti’ e attraverso la musica, in questo tour più rock, acustica e materica, ripercorreremo i miei primi 10 anni di carriera. Questo show racconta molto di questi ultimi anni, di come sono cresciuta e cambiata e vorrei che il pubblico si emozionasse ed entrasse a far parte del mio mondo".

A proposito di messaggi, il suo ultimo disco ne ha tanti e forti. Come mai questa scelta?

"Volevo che ‘Cani Sciolti’ rappresentasse Francesca al 100% e per questo ho scelto di parlare di temi a cui sono molto legata. Nel mio piccolo con la mia musica spero di riuscire a lanciare messaggi forti e magari portare anche un cambiamento concreto nella realtà".

La fragilità la vede come un punto di forza?

"Assolutamente, credo proprio sia uno di quegli aspetti che ci rende speciali e ci distingue dagli altri. Non per forza le fragilità si devono intendere con accezione negativa, anzi credo siano loro la chiave della nostra unicità".

Crede che il mondo femminile e la sua scelta di orientamento sessuale libero abbiano bisogno di più voce rispetto a quello maschile?

"Il brano ‘Claudia’ nasce con la volontà di essere un piccolo manifesto per tutte quelle ragazze che finora non hanno potuto ancora esprimere il proprio amore per un’altra donna. Credo in generale che ci voglia più libertà: libertà di non avere paura, libertà di amare senza la presenza costante di pregiudizi, sia nell’universo maschile che femminile".

Di recente ha detto che "le differenze non vengono ascoltate, non è vero che siamo tutti uguali". Cioè?

"Credo che ci sia ancora poca apertura nei confronti del diverso: dovremmo accettare di più il fatto che siamo tutti diversi e per fortuna direi! Non tutti possiamo vivere in un certo modo o in un determinato ambiente e di questo ne parlo proprio in ‘Padova può ucciderti più di Milano’, in cui canto di una città meravigliosa come Padova, che spesso però non dà la possibilità ai suoi ragazzi di rimanere".

Cos’è una canzone per lei e cosa deve avere per essere perfetta?

"Per me le canzoni sono un modo di raccontarsi e comunicare tutto ciò che sentiamo. Credo non esistano canzoni perfette, perché ciò di cui si parla, se è vero e sincero, verrà raccontato attraverso la musica anche con le sue imperfezioni".

Com’è cambiata in questi 10 anni?

"Sono cambiate tantissime cose dalla vittoria di X Factor: sono cresciuta, maturata, ho fatto tantissime esperienze. Con il tempo ho imparato ad ascoltare di più me stessa, a non aver paura a sperimentare e a mettermi in gioco, accettando anche le mie fragilità".

Laura Guerra