Canzone napoletana in chiave jazz. Quartetto Neapolix 4 a Casa Romei

Prosegue la rassegna del Conservatorio nel salone d’onore di Casa Romei oggi alle 17 con un concerto che vede protagonista il quartetto Neapolix 4, formato da docente e studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Ferrara. E’ composto da Ambra Bianchi, voce e flauto, Pasquale Morgante, pianoforte, Riccardo Trasselli, contrabbasso, Giovanni Ziparo, percussioni. Di recente formazione, il “Neapolix 4” si propone di reinterpretare un repertorio di grande valore nella musica popolare del nostro paese: quello della canzone tradizionale napoletana. I brani, tra i quali ritroviamo grandi classici come “Anema e core”, “Passione”, “Dicitencello vuje”, “Marzo”, vengono riletti in maniera creativa e inedita. Nella loro esecuzione, infatti, questi brani subiscono delle mutazioni sia nell’armonia che nella ritmica, contemplando al loro interno delle sezioni di improvvisazione, senza mai snaturarne la loro peculiare tradizione e provenienza. Allo stesso modo, accanto ai brani della tradizione classica partenopea, l’organico ne interpreta alcuni della canzone napoletana moderna. Una tra tutte, la musica di Pino Daniele che sotto la lente di osservazione jazzistica, pur nel rispetto dei temi originali, permette una maggiore libertà di rielaborazione estemporanea che li rende vivi e diversi ad ogni esecuzione.

Ambra Bianchi, flautista, cantante, performer, attualmente studentessa del corso di Flauto Jazz al Frescobaldi, spazia dal repertorio classico come solista, in formazioni cameristiche e orchestrali come il Teatro dell’Opera di Roma e La Fenice di Venezia, al mondo della musica moderna come cantante e flautista, in formazioni pop – rock – jazz con i Light in Jazz, Bluetime, Limite Acque Sicure, AB Meets Trio. Si esibiranno con lei Pasquale Maria Morgante (pianista, tastierista e arrangiatore in contesti jazz e pop sia dal vivo che in studio), Riccardo Trasselli (contrabbassista che spazia dalla musica classica al jazz, dalla musica popolare italiana a quelle tradizionali mitteleuropea), Giovanni Ziparo (studente del corso di batteria jazz del Frescobaldi). La prenotazione è consigliata 0532 234130 o scrivendo a: drm-ero.casaromei-fe@cultura.gov.it