Canzoni e risate con Paolo Belli ’Pur di far commedia’ ai Fluttuanti

Musica e allegria stasera ad Argenta con Paolo Belli. Alle 21 nel Teatro dei Fluttuanti l’artista emiliano porterà in scena "Pur di far commedia", uno spettacolo che spazia tra prosa, canzoni e risate, dove la comicità si fonde a momenti di riflessione. Il cantautore e conduttore televisivo racconta le mille peripezie e i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera, fra esilaranti provini a musicisti strambi ma geniali, momenti di riflessione e i suoi grandi successi rivisitati in una nuova veste. Accompagnato da sette musicisti, lascia più spazio al parlato, a storie e aneddoti divertenti e all’interazione con il pubblico. Lo show ha debuttato nel 2022 ottenendo grande successo e applausi a scena aperta ed è l’evoluzione naturale di ‘Pur di fare Musica’.