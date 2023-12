Caos candidatura, il sindaco Bizzarri contro Neri

"La candidatura di Samuele Neri è sub judice (in discussione)", aveva detto il sindaco uscente di Masi Torello, Riccardo Bizzarri, in quanto non scaturita dal tavolo provinciale del centrodestra. La replica della lista civica "Insieme per il futuro", che appoggia Neri, non ha nessuna intenzione di arretrare. "La candidatura dell’avvocato Samuele Neri nasce dall’iniziativa di un gruppo di cittadini e confluisce in una lista civica, senza scaturire da progetto partitico, anche se l’orientamento politico dei componenti la lista civica è fermamente di centro destra. Appare, quindi, difficilmente condivisibile il pensiero di Riccardo Bizzari, in merito alla valenza divisiva del nostro candidato in seno ai partiti di centrodestra, i quali, se lo riterranno, potranno manifestare il loro sostegno". E ancora: "Resterebbe da verificare, ma è incombenza che non compete alla nostra lista, quanto il dottor Bizzarri sia, al corrente di quanto avviene nelle segrete stanze provinciali del centrodestra, sia considerati i numeri del proprio movimento politico, sia considerato come egli, pur professando nel capoluogo di provincia l’appoggio al primo cittadino uscente (Alan Fabbri ndr), fu eletto sindaco masese con i voti di partiti della sinistra e, tuttora, accolga nella propria amministrazione persone di tale indirizzo politico. Con ciò ricordando anacronistici trasformismi politici che rimandano a un lontano passato in cui imperava la partitocrazia; passato, per fortuna, sepolto per sempre". La conclusione è senza sconti: "Ora, se ne faccia una ragione anche il dottor Bizzarri: non è più il trasformismo a dettare l’agenda, ma la volontà dei liberi cittadini, che la nostra lista civica ha l’ambizione di rappresentare". La candidatura di Samuele Neri messo in campo dal centrodestra a Masi Torello, che andrà al voto in giugno, non è poi così salda. Lo sosteneva gioni fa il sindaco di Masi Torello Riccardo Bizzarri, un amministratore che sia dieci anni fa che quattro anni fa era stato eletto con i voti del centrosinistra, ma che nell’ultimo periodo si è riposizionato.

f.v.