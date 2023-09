Caos e disagi, giornata da incubo

Prima dello schianto in cui hanno perso la vita madre e figlia, un altro incidente aveva causato rallentamenti e code sull’A13. A paralizzare il traffico, intorno alle 13,30, un tamponamento a catena tra quattro camion. Al punto che la polizia stradale di Altedo è stata costretta a chiudere una corsia per permettere al traffico di defluire nonostante il blocco creato dai bisonti della strada. L’incidente ha poi causato la morte di madre e figlia sopraggiunte successivamente in macchina.