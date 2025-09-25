Caos in ambulatorio. Danni e botte al Serd, paziente condannato

Quel pomeriggio di follia al Serd gli è costato caro. Un anno e mezzo di reclusione per aver devastato un ufficio e aggredito tre sanitari, il tutto perché pretendeva di ricevere il metadone a domicilio. La vicenda arrivata ieri a un primo punto fermo giudiziario risale al gennaio dell’anno scorso, ed è uno dei numerosissimi episodi che vedono operatori sanitari oggetto di violenza verbale e fisica.

Tutto comincia alle 13.30 del 4 gennaio 2024, quando un utente si presenta al servizio Dipendenze patologiche. Sin da subito si mostra particolarmente aggressivo nei confronti dei presenti. Sostiene di avere il Covid e pretende che il metadone gli venga consegnato a casa. I presenti provano a calmarlo, ma non c’è nulla da fare. Il paziente rimane fermo sulle sue pretese e alza il livello dello scontro. Inizia ad aggredire verbalmente il personale fino a quando non perde completamente il controllo. A quel punto diventa incontenibile. Entra nell’ambulatorio in cui si dispensano i farmaci e inizia a buttare tutto all’aria. Afferra un computer e lo scaglia a terra per poi puntare verso il personale sanitario in servizio. Ad avere la peggio sono un medico e due infermiere. Tutti e tre vengono malmenati e saranno costretti a farsi visitare per le contusioni (al viso e alle gambe, fortunatamente non gravi anche se uno dei tre ha riportato una prognosi di venti giorni) riportate nel parapiglia. Per riportare la situazione alla calma è necessario l’intervento dei carabinieri. All’arrivo dei militari l’uomo viene riportato a più miti consigli e allontanato. Ma quel comportamento non è rimasto senza conseguenze. Il 40enne è stato infatti indagato per lesioni, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Il caso è approdato ieri mattina in tribunale, dove l’imputato ha deciso di farsi processare in rito abbreviato. Il pubblico ministero Andrea Maggioni ha chiesto la condanna a un anno e sei mesi per tutti e tre i reati ipotizzati. Il giudice dell’udienza preliminare Marco Peraro lo ha condannato alla pena richiesta dalla procura, ma soltanto per le lesioni ai sanitari e il danneggiamento del computer. Assolto invece dall’accusa di interruzione di pubblico servizio.