Caos in autostrada Tir si ribalta in A13 Danni al new jersey Chilometri di coda

FERRARA

Sabato pomeriggio da incubo ieri sull’A13, da poco prima delle 14 quando in tir si è ribaltato sul new jersey centrale, a causa dell’esplosione di uno pneumatico. E’ accaduto nei pressi del chilometro 41, vicino al casello di Ferrara Nord. Il tratto di barriera centrale interessato dal ribaltamento è stato pesantemente danneggiato. E in più dal mezzo pesante c’è stata anche fuoriuscita di gasolio: situazione che ha obbligato Autostrade a chiudere il tratto interessato dalle 16, per permettere le operazioni di recupero dell’autoarticolato e di pulizia della carreggiata. Subito dopo la formazione di tre chilometri di coda in direzione di Bologna, mentre in direzione di Padova il traffico transitava su una corsia e alle 14 era stato registrato un chilometro di coda. Più di due ore dopo, è stata comunicata una riapertura parziale del tratto. Poco prima delle 18.30, infatti, la società Autostrade ha comunicato di averlo riaperto tra Ferrara nord e Ferrara sud verso Bologna. Con il traffico in transito su una corsia per senso di marcia. A quella stessa ora sono stati registrati cinque chilometri di coda in direzione di Bologna e uno di coda in direzione di Padova. Agli utenti diretti verso Bologna era stata consigliata l’uscita a Occhiobello e di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Ferrara sud.

La dinamica. Giunto al chilometro 40, 5 dell’autostrada, tra Ferrara nord e Ferrara sud in direzione Bologna, l’autista greco alla guida del tir ha perso il controllo del mezzo pesante, a causa dell’esplosione di uno pneumatico: l’autoarticolato si è poi adagiato su un fianco addosso al new jersey centrale, danneggiandolo pesantemente. Non solo, dal serbatoio ha iniziato a fuoriuscire carburante che ha obbligato alla chiusura totale del tratto autostradale. Nel distruggere la barriera in cemento, alcuni pezzi sono finiti sul parabrezza di un’auto che seguiva, per fortuna senza conseguenze per il conducente, ma solo danni al parabrezza. Illeso il conducente del tir. Sul luogo sono interventi gli agenti della polizia stradale di Altedo, per ricostruire la dinamica, ma anche per gestire la viabilità. Oltre ai vigili del fuoco di Ferrara, che si sono occupati della polizia della strada e di organizzate la rimozione del mezzo pesante.

Cristina Rufini