Caos in via Ippolito d’Este. Sbanda con la Fiat Punto e abbatte un semaforo

Un malore improvviso potrebbe essere all’origine di un incidente in cui è rimasto gravemente ferito un 69enne. Ieri, nel primo pomeriggio, L’uomo, all’incrocio con via Ippolito d’Este, è uscito di strada con la sua Fiat Punto e si è prima scontrato con un tubo del metano collegato a un’attività commerciale, poi ha abbattuto il semaforo.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale agli ordini del comandante Claudio Rimondi. La corsa contro il tempo dei sanitari ha evitato conseguenze più gravi: l’equipaggio del 118 ha praticato il massaggio cardiaco all’uomo che aveva perso conoscenza. Il 69enne, dopo diversi tentativi, ha risposto alle prime cure ed è stato trasporto all’ospedale di Cona.

Attualmente si trova in terapia intensiva, in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto a causa di un malore improvviso. L’auto quindi ha continuato la sua corsa contro un tubo del metano, poi ha completamente distrutto l’impianto semaforico. Sia chiaro: si tratta di una ricostruzione del sinistro. Le ipotesi andranno confermate dalle forze dell’ordine. Infatti è stato necessario installare un semaforo temporaneo di quelli mobili, che si usano poco prima di un cantiere in strada. In un primo momento le condizioni del 69enne sono apparse disperate. I sanitari sono riusciti a rianimarlo. L’uomo abita in città ed è di nazionalità italiana. Dagli effetti presenti in auto, probabilmente si stava dirigendo in un ufficio per effettuare commissioni.

m.r.