Caos nel bar, finisce in manette

Un trentanovenne è stato arrestato dai carabinieri di Migliarino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento di veicolo militare. L’episodio è avvenuto giovedì scorso. L’uomo di origine marocchina aveva alzato un po’ troppo il gomito e stava creando scompiglio in un bar della località del comune di Fiscaglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il trentanovenne si è rifiutato di esibire i documenti e riferire le proprie generalità, e si è scagliato contro l’auto dei militari, danneggiando con un pugno un lampeggiante. Poi, mentre i carabinieri cercavano di contenerlo, li ha aggrediti con pugni, spintoni e sputi. I militari hanno dovuto faticare non poco per renderlo inoffensivo, tanto che uno dei due carabinieri ha riportato qualche contusione. Ma alla fine sono riusciti a fermarlo e a portarlo in caserma per l’identificazione e l’arresto.