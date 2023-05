Caos sul treno, perizia psichiatrica

Sarà una perizia psichiatrica a stabilire non solo la capacità di intendere e volere, ma anche la sua capacità di stare in giudizio, la compatibilità con il carcere e la pericolosità del giovane nigeriano arrestato dopo aver scatenato il putiferio in stazione. A deciderlo è stato il tribunale, su richiesta del legale del ragazzo. Il processo di ieri scaturiva da un episodio di metà aprile. Il ragazzo, fatto scendere dal treno a Ferrara, aveva reagito assalendo il personale e scagliando un sasso contro il vetro del convoglio.