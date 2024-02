Caos sulla vicepresidenza in Consiglio, Calderoni: "Servono le scuse"

COMACCHIO

Sull’impasse riguardo la nomina del nuovo vicepresidente del Consiglio comunale di Comacchio, cui si è assistito nella seduta di martedì scorso, non si fanno attendere le considerazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia Bruno Calderoni. "Innanzitutto, dispiace che gli altri gruppi della minoranza non mi abbiano coinvolto per la nota riguardo quanto accaduto martedì scorso in Consiglio. Un comunicato che avrei sicuramente condiviso. E aggiungo che la maggioranza dovrebbe rivolgere le proprie scuse al consigliere Luca Buzzi, per la mancanza di rispetto nei suoi confronti". Nel corso della seduta, la minoranza compatta aveva proposto Luca Buzzi per il ruolo di vicepresidente del Consiglio comunale, figura che da sempre dovrebbe andare alle opposizioni: "Un’espressione di cui la maggioranza non ha tenuto in considerazione nelle votazioni – ripercorre Calderoni -. Visto tale atteggiamento, ho proposto che fosse la maggioranza ad esprimere un nome che le fosse ‘gradito’, dal momento che il consigliere Buzzi non lo era, come espressamente dichiarato in maniera discutibile da due consiglieri. E non ho avuto risposta".

Il nodo, dunque, non è stato sciolto e, a maggioranza, è stato disposto il rinvio del punto. "Quanto accaduto martedì scorso – prosegue Calderoni – è solo la punta dell’iceberg di un trascinamento politico della maggioranza. Come è possibile avere fiducia in una maggioranza divisa al proprio interno, che non riesce ad accordarsi nemmeno sulla semplice nomina del vicepresidente del Consiglio comunale, e che dovrebbe affrontare i veri problemi di un territorio che, tra le altre cose, necessità di interventi su strade e ponti? Maggioranza e giunta sono specchio di ciò che sono".

v.f.