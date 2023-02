Caos Superbonus edilizia Cirelli: "Col blocco dei crediti a rischio 760 lavoratori diretti"

Ferrara, 27 febbraio 2023 – Il decreto legge sul Superbonus rischia di ‘mietere’ tante vittime tra i lavoratori del comparto edile. Il blocco immediato alla cessione dei crediti ha generato non pochi malumori, sia sul versante datoriale che delle parti sociali. In provincia di Ferrara, stando ai dati forniti dal centro studi di Confartigianato, sarebbero 760 i lavoratori che rischiano il posto.

Un numero tutt’altro che irrilevante se rapportato al totale degli addetti. Il calcolo elaborato dall’associazione di categoria tiene in considerazione i riverberi sulle micro e piccole aziende. Ossia le imprese artigiane fine a cinquanta dipendenti. Sul territorio, il settore annovera 2.695 imprese del comparto edile, per un totale di 4.552 lavoratori diretti.

La conferma di questa preoccupazione arriva anche dalle parti sociali che, dati della Cassa edile alla mano, temono una flessione di posti di lavoro quantificabile attorno al 40%. Una percentuale non casuale: tanti sono stati infatti i posti di lavoro che si sono andati a creare nel settore edile, in questi anni, proprio per far fronte alle tantissime richieste dei privati di poter usufruire del bonus 110%.

Il Governo è al lavoro per studiare una compensazione ed evitare che la mancata riscossione dei crediti incagliati possa generare un effetto domino sul comparto produttivo. Le categorie hanno incontrato il viceministro all’Economia Maurizio Leo e hanno avanzato diverse proposte, tra cui la compensazione dei crediti con il versamento degli F24 (al netto dei contributi).

Anche sul territorio, il segretario provinciale dell’associazione Paolo Cirelli teme che questo blocco della cessione dei crediti "possa provocare un vero e proprio problema sociale". "Confartigianato ha manifestato, da subito, la sua contrarietà al repentino blocco nella circolazione dei crediti – così Cirelli - con possibili ricadute su occupazione e investimenti, oltre alla delusione per l’assenza di una definitiva soluzione per i crediti incagliati, che si ritiene debba essere ricercata nell’individuare un acquirente di ultima istanza".

Su questo punto l’ipotesi più accreditata è quella di far intervenire direttamente Cassa Depositi e Prestiti. Ancora però, non è stata trovata una soluzione definitiva. Nel frattempo, sottolinea il segretario, "le imprese hanno contratto debiti, hanno acquistato materiale, hanno fatto delle pianificazioni. Tutto lavoro che rischia di ‘saltare’ provocando danni che potrebbero diventare irreparabili". In un territorio come il nostro che sconta già gap competitivi, sarebbe una ‘mazzata’ difficile da reggere. "Abbiamo stimato il rischio di perdere 760 lavoratori diretti del comparto edile – scandisce il segretario provinciale di Confartigianato – ma con gli addetti dell’indotto, si arriverebbe ad almeno il doppio delle unità lavorative messe a repentaglio". Con lo stesso decreto, il governo ha "introdotto il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti di imposta scaturiti dalle opzioni di cessione. Operazione che il Comune di Ferrara si era proposto di fare e che noi avevamo apprezzato".