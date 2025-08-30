Caos al supermercato, ruba oltre 50 cosmetici e aggredisce gli addetti alla sicurezza

Ferrara, 30 agosto 2025 – Ha aperto le confezioni di prodotti cosmetici, poi, pensando di non essere vista, ha nascosto nelle tasche e all’interno dei vestiti, la refurtiva. Forse un gesto compiuto altre volte e, per questo motivo, la giovane di 27 anni ha pensato ancora una volta di poter uscire dal supermercato Tosano a Ferrara, senza pagare la merce. Per sua sfortuna, gli addetti alla sicurezza si sono accorti della razzia degli scaffali di prodotti cosmetici. Hanno visto la ragazza introdurre la merce nei vestiti e nella borsa invece che nel carrello della spesa. Così, una volta raggiunta la cassa, la ragazza ha trovato la strada sbarrata dagli addetti alla sicurezza. Messa alle strette, ha reagito nel peggiore dei modi: ha strattonato il personale addetto all’antitaccheggio per darsi alla fuga. I carabinieri presenti a poca distanza sono subito intervenuti bloccando la donna.

Dai successivi accertamenti è quindi emerso che la stessa aveva asportato oltre 50 prodotti per il make up femminile del valore di oltre 500,00 euro, rendendone la maggior parte non più vendile a causa del danneggiamento delle confezioni. La 27enne, dimorante nel rodigino e nota alla forze dell’ordine, è stata quindi tratta in arresto per rapina impropria e trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione di Ferrara in attesa di giudizio per direttissima. Nella mattinata il tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e applicato il divieto di dimora a Ferrara, rinviando l’udienza alla fine del mese di settembre. La ragazza, dopo essere stata fermata dagli addetti, ha provato a fare finta di nulla. Nel carrello della spesa c’erano pochi prodotti per un ammontare di pochi euro; mentre nascosti c’erano i cosmetici. La merce sequestrata è risultata poi inservibile, dal momento che la giovane aveva tolto la confezione. L’obiettivo era di eludere il controllo alle casse e rendere più leggera la refurtiva. Il piano è andato in fumo nel momento in cui le misure di sicurezza del supermercato sono entrate in funzione.

Non è la prima volta che la giovane razzia cosmetici e merce da supermercati e negozi. I carabinieri potrebbero approfondire i recenti furti senza un responsabile accaduti in città. Partendo da quelli che riguardano merce come cosmetici o prodotti di bellezza. La mano dietro le razzie potrebbe essere sempre quella della ragazza, nota per avere alle spalle una lunga serie di reati. Nei giorni scorsi si sono verificati altri furti in market con confezioni trovate vuote e la merce all’interno sparita. Il modus operandi sembrerebbe lo stesso. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che dovrà essere confermata necessariamente dalle forze dell’ordine. Continuano, infine, i controlli dei carabinieri per scongiurare i reati predatori nella città.