Capa, soci riuniti in assemblea a fine mese

I soci di C.A.P.A. Migliarino soc. coop. a.r.l. (in concordato preventivo e in liquidazione) sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 ottobre alle 6 del mattino presso la sede sociale di Fiscaglia (in via Quarrà n°8 a Migliaro), ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 30 ottobre alle 17 presso lo Studio Commercialisti Associati Testa & Romanini in via C. Pisacane n°13 a Copparo. Nell’ambito della seduta, i soci saranno chiamati a discutere e a deliberare in merito al Bilancio.