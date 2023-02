’Capanna’, cento anni di storia "La ristorazione da noi è stellata"

Ha compiuto 101 anni quella storica costruzione che racchiude tradizione e passione. Stiamo parlando della ’Capanna’, che adesso vanta una stella Michelin. "Nonno Luigi detto Luigino Tantan di Goro - ricorda Grazia Soncini, il "cuore" della cucina - aveva costruito un’osteria, insieme alla bisnonna, nella zona più bassa d’Italia". Era anche un rivendita nella quale si vendeva dal chinino alle conserve "all’epoca c’era tanta tanta miseria", nel dopoguerra diventa anche sala da ballo e solo i ballerini che, rimanendo sulla pista, venivano cinti da una corda pagavano il biglietto. Nel 1955 il figlio Eraclio, il babbo di Grazia, si sposa con Vanda, che per anni aveva preparato la sfoglia a Bologna e il nonno Luigi andava a caccia e pesca, entusiasta di una nuora che sapeva cucinare, cosa che la moglie non aveva mai fatto.

All’epoca la cucina di pesce e cacciagione, era preparata da uomini. La bottega non andava bene, perché era iniziata l’emigrazione ed in campagna, con l’arrivo dei mezzi agricoli, c’era sempre meno gente per una forte riduzione della manodopera. Rimase solo l’osteria all’inizio degli anni ’60 e solo due anni dopo arrivò la corrente elettrica, gli operai iniziarono ad avere qualche soldo in più e dicevano "andiamo alla Capanna". Si traghettava il canale Leone per raggiungere l’osteria e gli operai, oltre ai giorni infrasettimanali, venivano la domenica con le prime auto, assieme alla famiglia, "perché si mangiava bene". Negli anni ’80 i titolari puntarono sulla qualità: "C’erano le prime riviste di cucina, e allora si decise di sposare lqualità e prodotti del territorio. Il papà andava tutti i giorni a Goro per comprare il pesce, adesso lo fa Pierluigi che gestisce sala e vini, col figlio Niccolò. Nel 1999 la prima stella Michelin ci telefonarono, non sapevamo niente, ma grande soddisfazione, poi per un paio d’anni c’è l’hanno tolta, non sappiamo perché, da allora sempre stellati, l’80% dei clienti sono da fuori provincia e - conclude Grazia - credo sia una cosa straordinaria che un comune piccolo possa vantare due ristoranti stellati".

cla.casta.