"Capelli, forbici e pettine. Giovani fatevi avanti"

Trovare qualcuno che voglia imparare il mestiere, un mestiere antico, è ormai un’impresa. Così Amedeo Capatti, 44 anni, una vita nel ticchettio delle forbici sempre più spesso messe da parte nel ronzare del rasoio elettrico, lancia un appello.

"Ragazzi fatevi avanti, il vostro futuro potrebbe essere qui, con noi, con una squadra che crede nel suo lavoro". Una prova vivente che i sogni possono diventare realtà è proprio lui, Amedeo Capatti che qualche mese fa ha tagliato il nastro del suo quinto salone da parrucchiere per uomini. Per lui lavorano 25 professionisti, nel segno di un marchio: ‘Amedeo barber shop’. L’ultimo nato ha le vetrine in via Boccacanale di Santo Stefano. Non solo capelli, acconciature e ciuffi scolpiti da un colpo di gel.

Capatti il prossimo anno conta di tagliare il nastro di un’altra attività. "I lavori sono in corso – spiega –, in via Cortevecchia si accenderanno le luci di una nuova vetrina, una lavanderia". Avrà un nome. Si chiamerà ’Wash and go’, lava e vai. "Sarà una lavanderia a gettone, un servizio che mancava in questa zona. Il negozio dove verrà realizzata questa attività per il momento è vuoto, contiamo di inaugurare questo spazio tra gennaio e febbraio. Servirà per noi, per i cittadini, per i ristoranti e alberghi che si trovano in quella zona". Una pausa, poi il pensiero torna ad un capitolo, quella del personale. "I giovani che dimostrano buona volontà, che hanno il desiderio di farsi avanti, che hanno magari passione per questo mestiere possono giocarsi le loro carte, li invito a farsi avanti". Come si fece avanti lui 22 anni fa, quando ne aveva 19. Allora era un dipendente, lavorava a Playman, passione e gavetta. Che hanno dato frutti. Adesso è alle redini di cinque negozi e si sta cimentando con un settore nuovo.

Ancora il passato che affiora. "Cercai di rilevare Playman". Correva l’anno 2022, non ci riuscì. Il tempo è passato. Amedeo Capatti non ha mai abbandonato il sogno di avere un suo negozio. "Io ci sono riuscito, il mio primo salone era in via San Giacomo". Poi il secondo, in piazza municipale; il terzo a Rovigo, in piazza Vittorio Emanuele; il quarto a Porto Garibaldi. Ancora nel cuore l’entusiasmo per la recente festa, l’ultimo nastro tagliato, guarda ai giovani. E dice: "Credete in voi".

m. b.