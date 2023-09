Capocasa dirigente di pubblica sicurezza

L’ex questore di Ferrara Cesare Capocasa (foto), che nella nostra città si era particolarmente distinto per la sua attività nel quartiere Gad, è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza dal Consiglio dei ministri. La notizia è arrivata nei giorni scorsi. Capocasa resterà comunque ad Ancona, dato che la questura è stata riportata in fascia A e il dirigente, quindi, continuerà ad alloggiare (e lavorare) nella città dorica. A Ferrara fu forte l’impegno di Capocasa per la bonifica del Gad da spaccio e delinquenza.