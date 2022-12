Capodanno 2023 Ferrara, transenne e botti: ecco la mappa dei divieti

Ferrara, 28 dicembre 2022 – Stop al traffico in alcune arterie della città; barriere anticarro con le transenne in viale Cavour, corso Giovecca e in Corso Porta Reno/C.Mayr. Sarà un Capodanno all’insegna della festa e della sicurezza.

E’ stata varata da alcune ore l’ordinanza della polizia municipale Terre Estensi. Nel testo i principali provvedimenti che riguardano la viabilità, i parcheggi, le disposizioni che puntano a festeggiare l’anno nuovo salvaguardando l’incolumità delle migliaia di persone che scenderanno nelle strade. Il clou della festa l’incendio del Castello, evento che sarà accompagnato da musica e fuochi artificiali, appuntamento organizzato da ‘Ferrara Expo’ in collaborazione con il Comune. Alcuni dei punti dell’ordinanza (il testo integrale sul sito del Comune).

Capodanno a Ferrara

Parcheggi. Il 31 dicembre dalle 18 parcheggi straordinari gratuiti. In particolare, sono stati istituiti dalle 18 del 31 dicembre 2022 dei parcheggi straordinari gratuiti in viale Cavour. Parcheggi straordinari gratuiti anche in Corso Giovecca per portatori di handicap. Sempre dalle 18 del 31 dicembre e fino al termine della manifestazione verrà interrotto il transito veicolare nell’asse Corso Giovecca-Viale Cavour tra via Montebello e via Spadari; verranno inoltre realizzate apposite barriere anticarro con transenne nelle modalità già collaudate in precedenti occasioni, in viale Cavour, corso Giovecca e in Corso Porta Reno/C.Mayr a tutela della pubblica incolumità.

I divieti . Fino alle 24 dell’8 gennaio 2023. Piazza Repubblica lato est prospiciente piazza Castello: istituzione divieto di fermata, eccetto mezzi tecnici, dell’organizzazione e mezzi di soccorso; Largo Castello lato muretto. In deroga al divieto esistente viene consentita la sosta ai veicoli dell’organizzazione eccetto il giorno 31/12/2022 fino al termine manifestazione; piazza Castello: sospensione di area pedonale ed istituzione di Ztl sono ammessi i veicoli autorizzati per consentire l’installazione delle strutture richieste per la festa. Il 30 dicembre dalle 16 al termine manifestazione.

Piazza Repubblica: su tutti i lati istituzione divieto di fermata eccetto mezzi tecnici, dell’organizzazione e mezzi di soccorso; piazza Castello: istituzione di divieto di fermata, eccetto mezzi tecnici, dell’organizzazione e mezzi di soccorso. Il 31 dicembre dalle 16 e fino alla fine della manifestazione. Piazza Savonarola: istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi di soccorso e dell’organizzazione, sospese tutte le aree riservate. Sempre il 31 dalle 14 e fino al termine manifestazione: istituzione di divieto di fermata. Ecco la mappa. Controviale Cavour lato dispari tratto da via Beretta a Via Spadari. Controviale Cavour lato pari, della Rosa, via Spadari da viale Cavour a Beretta ambo i lati. Altre disposizioni in vigore dalle 8 del 31 dicembre alle 24 del primo gennaio 2023. Corso Martiri della Libertà, corso Porta Reno, divieto di transito. Si ammette la circolazione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine; taxi, cicli, veicoli al servizio di persone invalide con contrassegno, residenti con possibilità di ricovero del veicolo in area privata e turisti ospiti delle strutture di ricezione raggiungibili solamente dalle vie elencate nell’ordinanza (ad esclusione della fascia oraria dalle 18 del 31 dicembre alla conclusione della manifestazione).