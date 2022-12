Capodanno a Ferrara: per l’incendio del castello è boom di prenotazioni

Ferrara, 30 dicembre 2022 – Ventinovemilacinquecento. Sì, 29mila e 500, tra turisti, cittadini, giovani, un po’ meno giovani, famiglie, gruppi di amici, gruppi di parenti. Per questo Capodanno, i numeri che Ferrara si attende sono più o meno li stessi del 2019: infatti – ormai non fa più notizia – l’incendio del Castello tornerà, domani notte, a illuminare lo skyline della città e ad incantare gli spettatori che si ritroveranno riuniti ai piedi del monumento estense. È una notizia, invece, il fatto che hotel e ristoranti registrino già il tutto esaurito, ciliegina sulla torta di un 2022 di rilancio e ripresa turistica, che ha riguardato non solo Ferrara. L’organizzazione dell’evento In realtà – com’è stato spiegato ieri, durante la visita agli allestimenti – l’evento inizierà ben prima della mezzanotte. Si comincia alle 22, ma è consigliato presentarsi ai varchi d’accesso anche prima. Saranno tre le entrate, in corso Martiri della libertà, corso Giovecca e viale Cavour, presidiate dal personale di sicurezza privato, con tanto di hostess per chi necessitasse di informazioni. Com’è ovvio che sia, non si potrà introdurre nell’area adibita all’evento vetro, botti, lattine e bottiglie. È prevista, inoltre, un’entrata preferenziale all’incrocio tra via Garibaldi e via della Luna, riservata ai clienti di...