"Capodanno col cane, accesso negato in piazza"

Caro Carlino,

per Capodanno mi sono recata a Ferrara con mio marito e un piccolo Jack Russel perchè mi aveva colpito il programma dell’incendio al Castello. Dopo aver cenato presto ci siamo recati verso le 21,30 al Castello. Abbiamo fatto la fila per un’ora, all’ingresso ci è stato negato il passaggio perchè il cane era per loro di grossa taglia e vi era un ordinanza di divieto di cui non ero al corrente. Premetto che da anni passiamo il Capodanno nelle piazze di tutta l’Italia, e nessuno, perfino al Circo Massimo di Roma, ci ha mai impedito l’ingresso. Ci siamo fatti tutti i musei con il cane in braccio, abbiamo pagato tre volte di più il prezzo dell’hotel perchè era Capodanno... e in una piazza pubblica all’aperto un piccolo cane non poteva entrare. Ci è stato detto “lo porti nel baule della macchina o in hotel”; premetto che l’hotel era a 15Km e il cane non è abituato a stare da solo. La nostra premura è stata di informarci sull’hotel e il ristorante se accettavano cani... ma in una piazza pubblica all’aperto mai avremmo pensato! Il cane è buonissimo e viaggiamo sempre con guinzaglio e museruola se necessita. Finiti i fuochi, ho chiesto di entrare alla festa e di nuovo mi è stato negato! Non verrò più a Ferrara, ho passato il Capodanno seduta in un muretto, senza poter nemmeno fare un brindisi visto che lo spumante me lo avete fatto buttare nel bidone. Grazie Ferrara!

Cinzia Filipponi (Fano)