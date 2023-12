Capodanno estivo, scelte le date di luglio

COMACCHIO

Sono state ufficializzate le date della prossima edizione della Notte Rosa, il grande evento di sistema che coinvolge l’intera costa emiliano-romagnola, compresa Comacchio e i suoi Lidi. Il ‘Capodanno estivo’ della riviera (che coinvolge anche realtà dell’entroterra) avrà luogo il primo weekend di luglio, dal 5 al 7. È stato questo uno dei temi trattati nel corso del Consiglio di amministrazione di Visit Romagna, presieduto dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che si è tenuto martedì scorso e in cui è stato fatto il punto sul programma delle attività di promo-commercializzazione che vedranno impegnata la stessa Visit Romagna, in sinergia con gli operatori economici e turistici del territorio, dei grandi eventi di sistema. Un’attività che mira a dare continuità agli strumenti di promozione messi in campo da Visit Romagna e che si arricchisce di contenuti e intensifica le campagne, rafforzando il brand Romagna e quelli di prodotto e territorio nonché gli eventi. Grande attenzione sarà dedicata "alla valorizzazione dei brand turistici e delle experience di mare, food, sport, wellness, arte e cultura – si legge nella nota, pubblicata sul sito web di Visit Romagna - con l’obiettivo di consolidare il posizionamento della Romagna nel mercato interno e ampliare la sua presenza su quello estero". Dunque, con le festività natalizie alle porte, già è partita la programmazione per la prossima estate che vedrà tra gli eventi di punta proprio la ‘Notte Rosa’ che seguirà altri, importanti appuntamenti che vedranno la Regione protagonista, a cominciare dalle tappe del Tour de France in programma a fine giugno.

v.f.