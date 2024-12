Capodanno, fuoco alle polveri. I re dei botti in cima al Castello: "Tutto pronto per l’incendio"

Giuliano Sardella viene da una dinastia di ’pirotecnici’. E’ cresciuto a pane e polvere da sparo, miccette e petardi. Da quasi 30 anni lavora con la famiglia Parente. Il castello rappresenta per lui una bella sfida, l’incendio, i trentamila che li guardano. Ieri mattina era sullo stretto corridoio, i ’botti’ una batteria contraerea appollaiata sulla balaustra, già pronti per esplodere in cielo. Al fianco del tecnico della Parente Fireworks, l’azienda di Melara tornata a Ferrara dopo l’ultimo capodanno nel deserto del Covid – era il 2021 – c’era l’assessore Matteo Fornasini. Adesso è davvero tutto pronto. Per Antonio Parente, che porta avanti l’azienda insieme ai fratelli Davide e Claudio, un omaggio al padre Romualdo scomparso nell’anno della pandemia. Cinque generazioni, ormai al traguardo dei 120 anni, un colosso dei fuochi.

Il Capodanno, è la 25ª edizione, richiama migliaia di visitatori. Questa notte sarà illuminata dall’incendio che divamperà nel Castello. Un caleidoscopio di colori e un’esplosione di suoni e fuochi d’artificio, lo scenario il cielo della città. "L’incendio del Castello rappresenta una grande celebrazione per tutta la città e per coloro che sceglieranno Ferrara per dare il benvenuto al nuovo anno", le parole del sindaco Alan Fabbri. Trentamila gli spettatori, gremita la piazza. "Un’opportunità per valorizzare la nostra città e renderla ancora più attrattiva", dichiara l’assessore al Turismo Matteo Fornasini.

Il programma. A partire dalle 22 Radio 105 accenderà piazza Castello con musica e animazione. Dj set firmato Radio 105, l’animazione di Dario Micolani, conduttore dell’emittente. Durante lo spettacolo si esibiranno le voci di due artiste emergenti, Federica Andreani ed Enula. Dopo la partecipazione ad Amici la passione di Federica per la musica si trasforma in un progetto legato al pop, spesso contaminato da altre culture musicali. Enula, cantautrice milanese, anche lei ad Amici, ha una tecnica vocale raffinata. Alle 23.55, il conto alla rovescia accompagnerà i 30mila verso l’incendio del Castello. Fuoco alle polveri, un’esplosione di colori e suoni della durata di 15 minuti, a partire dalla mezzanotte.

Lo show. La notte è lunga, la festa fino alle 2 con il format ‘Shake hit’ di Radio 105. Balla Francesca, balla sul selciato. Brinda al suo Giovanni appena conosciuto in quel mare di volti che appaiono e scompaiono nel bagliore dei fuochi. Tutti insieme fino all’inizio del 2025.