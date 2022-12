Capodanno in piazza del Popolo con le iniziative della Pro Loco

Capodanno in compagnia in piazza a Poggio Renatico grazie alla sempre enorme energia del gruppo della Pro Loco capitanata da Emiliano Peccenini. Stasera, infatti, si saluta il vecchio anno brindando a quello nuovo, direttamente in piazza del Popolo, con tutta la cittadinanza. Un festa che hanno intitolato "’80 voglia di brindare" che attende tutti alle 23 per iniziare a ballare al ritmo di Dj Rava con musica anni ’80 e alle 24 godere dello speciale spettacolo pirotecnico dell’incendio del Centro Civico. Per dare il benvenuto al 2023, poi, il brindisi con prosecco e pandoro e dall’una ecco i bomboloni caldi, prosecco, vin brulé, bombardino, cioccolata calda. E visto il clima, sono stati previsti anche punti riscaldati "Si parte con la musica anni ’80 per muoversi e divertirsi – spiega il presidente Peccenini – poi naso all’insù verso il Centro Civico e poi ancora musica. Aspettiamo tutti. Si tratta di un evento e non di una tradizione, fatto nell’anno del covid, poi fermati e ripresa quest’anno. Nell’unica volta che dunque avevamo organizzato capodanno, l’affluenza era stata davvero notevole con una grande partecipazione della cittadinanza, così abbiamo deciso di ripeterlo anche pensando a chi non sa cosa fare l’ultimo dell’anno e non vuole andare lontano. Abbiamo anche scelto di non fare una cena per dare la possibilità ai ristoranti di lavorare.

Laura Guerra