Capodanno, la festa torna in piazza "Le novità saranno le luci e i laser"

Si torna a festeggiare il Capodanno in piazza a Copparo. Dopo i fuochi d’artificio del 2019, infatti, la pandemia ha imposto due anni di stop all’iniziativa. L’appuntamento è dunque alle 22.30 di sabato 31 dicembre nell’area antistante il municipio per assistere allo spettacolo ‘Laser Future Show Fantastic Emotion’. Si comincerà con la musica con dj set fino al conte down di mezzanotte, che sarà accolto dal brindisi tutti insieme, per poi proseguire con un primo spettacolo di luci e laser. La notte continuerà con la musica per poi stupire con altri straordinari effetti del Laser Futur Show, che ritornerà all’una.

Si tratta di uno spettacolo moderno e tecnologicamente avanzato: fasci luminosi, testi e grafiche 3D danno vita a uno show dai mille colori, accompagnati da colonne sonore e brani dal grande impatto emozionale. Una performance in grado di coinvolgere, conquistare e stupire, arrivando dritti al cuore. Un’iniziativa, tra l’altro, rispettosa dell’ambiente e del benessere degli animali, che non vede l’impiego di materiale esplodente. Nell’attesa di questo evento, con il quale si festeggerà l’arrivo del nuovo anno, proseguono le iniziative legate al programma natalizio.

Continuano, infatti, gli appuntamenti dedicati ai bambini in piazza a Copparo: oggi e domani, infatti, torneranno ad accendersi le luci dei Giardini del Natale in piazza della Libertà: le attività, a cura di FEshion Eventi, si svolgeranno dalle 16 alle 18. Dopo aver salutato Babbo Natale, al Villaggio di Santa Claus si potranno ancora incontrare due elfi giocherelloni per divertirsi insieme, con divertenti storie e favole per i più piccoli.

v.f.