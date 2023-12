Capodanno tra cenone e fuochi d’artificio

COMACCHIO

Dopo il grande successo dello scorso anno, il 31 dicembre prossimo la sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati di Comacchio ospiterà ancora la cena di gala per festeggiare il Capodanno. L’evento, organizzato da Made Eventi con il sostegno di Cna Ferrara, si inserisce nel ricco programma di iniziative organizzato dal Comune in sinergia con diverse realtà del territorio in occasione delle festività nella città lagunare, che permetterà ai turisti di scoprire la bellissima cittadina. Il luogo dove si terrà la cena di gala riveste grande importanza per la storia di Comacchio, perché è lì che da secoli, con un procedimento rimasto inalterato nel tempo, vengono lavorate e marinate le anguille pescate nelle Valli salmastre che circondano la città. Un Capodanno dove musica, divertimento e buona cucina, non mancheranno sicuramente, ma quello che lo renderà speciale sarà proprio l’atmosfera ottocentesca che si respirerà prendendo parte a questa festa. All’arrivo presso il Museo della Manifattura dei Marinati i turisti verranno accolti ed accompagnati a scoprire i luoghi storici e le barche antiche della città lagunare, facendo così un tuffo nel passato e nella storia della città lagunare.

Dalle 20 si terrà l’esclusiva cena di gala per festeggiare la notte più lunga dell’anno nella suggestiva cornice della Sala degli Aceti, con i suoi tini e le sue enormi botti, che conservano l’aceto per la marinatura: una sala ha in sé atmosfere d’altri tempi che ricordano, come proprio qui, veniva svolto il duro lavoro di marinatura delle anguille. Durante il cenone si gusteranno piatti prelibati a base di pesce sempre accompagnati da un piacevole intrattenimento musicale del Duo Voce Musica Righi e Caleffi fino al brindisi di mezzanotte, quando ci sarà il tradizionale spettacolo di fuochi artificiali a tempo di musica. I festeggiamenti proseguiranno con musica dal vivo in piazzetta Trepponti dove alle 00.30 si potrà assistere alla spettacolare cascata pirotecnica di stelle lunga 30 metri. Sarà questo il momento culminante della serata in cui si saluterà il 2023 e si darà il benvenuto al 2024. Infatti, per tutta la giornata del 31 dicembre sono in programma appuntamenti e iniziative, tra musica, spettacoli in centro storico. I biglietti per la Cena di Gala in sala degli Aceti saranno acquistabili on-line alla pagina https:bit.lyCapodannoComacchio24.