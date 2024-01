Capolavori al Ridotto. Schubert, si comincia. Tra esordi e maturità

Con il concerto di oggi, alle 10.30, Ferrara Musica al Ridotto inaugura un altro ciclo tematico

di ascolti, dedicati a Schubert e alla musica da camera di autori a lui contemporanei. I partner artistici di questo nuovo nucleo di concerti saranno il Conservatorio Frescobaldi e l’Orchestra Città di Ferrara, attraverso le proprie prime parti. I cinque Solisti Ocf Antonio Aiello primo violino, Pervinca Rista secondo violino, Marco Nason viola, Leonardo Sapere primo violoncello e Valentina Migliozzi secondo violoncello. La prima delle sette ‘Schubertiadi’ che si avvicenderanno nella rassegna del Ridotto vede in programma due capolavori per soli archi. Il secondo vede uno Schubert all’apice della creatività e il primo invece un autore giovane e ancora in divenire. Si tratta del Trio in mi bemolle maggiore D 471, composto a 19 anni nel settembre 1816: un brano di carattere grazioso e fluente, che si ispira ai modelli di Mozart in modo semplice e lineare.

