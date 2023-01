Capoluogo e frazioni, arriva la Befana

Anche oggi, sono tanti gli appuntamenti con la befana tra Cento frazioni. Grande giornata dell’epifania anche a Cento, infatti, organizzata dalla Pro Loco di Daniele Rubino che ha scelto una doppia location per far vivere questa giornata id allegria per tutti i piccini. Si inizia infatti in Piazza del Guercino dove alle 14.30 vi saranno animazioni per bambini e gonfiabili gratuiti mentre alle 17.30 inizierà la distribuzione delle calze a tutti i bambini. A differenza degli anni scorsi col gran finale nel piazzale del palazzetto, stavolta ci si sposterà invece al piazzale della Rocca dove alle 18.30 vi sarà il rogo della befana con spettacolo pirotecnico. Appuntamento anche a Pilastrello alle 19 con il rinfresco per tutti, calze per i bambini e alle 20.45 spettacolo pirotecnico. Arriva la befana anche ad Alberone con la alza omaggio per tutti i bambini, tè caldo, panettoni, gnocchini fritti e vin brulè a cura del Cs Alberonese chè dà appuntamento a tutti i bimbi per le 16 con animazione con Sarah, bar aperto per aperitivi e cocktail e al termine della messa delle 17 ci sarà il rogo della befana, lo spettacolo pirotecnico. Non poteva mancare Bevilacqua alle 17.30, al centro sportivo parrocchiale, con l’organizzazione del gruppo oratorio.