Capoluogo e frazioni preparano Halloween:: "Una notte speciale"

A Cento e frazioni tante le iniziative per i più piccoli, ma non solo, a tema Halloween, venerdì 31 ottobre: nel capoluogo piazza Guercino si trasformerà in ‘Mostropolis - La città segreta dei mostri’ a partire delle ore 15.30; ‘Renazzoween’ vi aspetta dalle ore 16 alle 19 davanti alle ex scuole elemantari di Renazzo; a Dodici Morelli inzierà alle 17.30 ‘Happy Halloween a Tiramolla!’ in piazza Govoni; Casumaro si ritrova nella Sala Polivalente per "Halloween Party" dalle 19 alle 22.

Dalle 15.30, dunque, Piazza Guercino si trasformerà in ‘Mostropolis - La città segreta dei mostri’, cioè, una città nascosta abitata da simpatici e bizzarri mostri, che aprono le porte al pubblico solo ad Halloween. Per diventare cittadini onorari della città bisognerà superare prove, giochi e sfide ed ottenere il "passaporto mostruoso".

Ci sarà anche animazione con giochi interattivi, il truccabimbi, il ballo degli spettri allegri, la fabbrica delle paure buffe. Dalle 16.30 ecco la caccia al tesoro dei simboli di Mostropolis, alle 18.30 la sfilata degli abitanti della notte. La partecipazione è libera e gratuita.

Venerdì 31 ottobre dalle 16 alle 19 in via di Renazzo 40 nelle ex scuole elementari Renazzoween ci saranno invece giochi, merenda, laboratori e tanto divertimento. Evento organizzato da Pro Loco Renazzo con il patrocinio del Comune di Cento.

l. g.